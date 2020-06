Nach Unfall: War die Ruine Öttershausen ausreichend gesichert?

Seit Jahren zerfällt der Gutshof Öttershausen im gleichnamigen Volkacher Stadtteil. Die abgelegene Ruine aus der Frühen Neuzeit zieht häufig Besucher an. Doch wer das Gebäude erkundet, der begibt sich in Lebensgefahr. Erst am Samstag, den 20. Juni, kam es dort zu einem schweren Unfall. Ein Jugendlicher brach laut Polizeibericht durch den Fußboden, als er zusammen mit vier Freunden die Ruine unerlaubt betrat. Dabei soll er sich mehre Knochenbrüche zugezogen haben. Gesichert ist die Ruine nur durch eine rostige Kette. Es stellt sich die Frage: Reicht das zur Absicherung?

Dazu äußerte sich das Kitzinger Landratsamt als Bauaufsichtsbehörde auf Nachfrage dieser Redaktion folgendermaßen: "Wer sich in dem Gebäude aufhält, hat es gezielt aufgesucht." Zwar sei bekannt, dass die Ruine einsturzgefährdet ist. "Die Gebäude liegen aber abgelegen von öffentlichem Grund und am Ende einer fast 200 Meter langen Zufahrtsstraße auf privatem Eigentum", so Corinna Petzold, Pressesprecherin des Landratsamts.

Absicherung des Gebäudes ist privatrechtliche Angelegenheit

Eine Gefährdung ahnungsloser Passanten auf öffentlichem Grund sei so ausgeschlossen. Petzold erklärt weiter: "Damit ist es eine privatrechtliche Frage an den Eigentümer, inwieweit er sich bemühen muss, den Zugang zu den Gebäuden zu unterbinden." Daher habe es von Seiten des Landratsamts auch keine Anweisungen an den Eigentümer gegeben, wie er die Ruine zu sichern hat. Jede Art der Absperrung – so auch die rostige Kette – sei jedoch ein Hinweis, nicht weiter zu gehen.

"Bei den letzten Ortsterminen betonte der Eigentümer die Gefahren im Gebäude", so die Pressesprecherin. Er sei auch bemüht, fremde Personen fernzuhalten und habe schon häufig die Polizei gerufen, wenn sich Personen unerlaubt aufhalten.

Der Eigentümer selbst ist laut eigener Aussage nicht dazu bereit, über sein weiteres Vorgehen zu sprechen. Dass die Jugendlichen, die die Ruine vor zwei Wochen unerlaubt betraten, rechtlich gegen ihn vorgehen werden, scheint angesichts der Lage aber unwahrscheinlich.