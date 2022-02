Marktbreit vor 38 Minuten

Nach Unfall aus dem Staub gemacht

Am Sonntagmittag konnte ein aufmerksamer Zeuge am Bahnhofsplatz beobachten, wie ein unbekannter Fahrer eines VW Golf rückwärts gegen das Heck eines geparkten Dacia Logan fuhr. Der Fahrer entfernte sich letztendlich von der Unfallstelle, ohne sich um seine Pflichten im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall zu kümmern, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion. Der Zeuge hinterließ einen Zettel mit dem notierten Kennzeichen am beschädigten Dacia. Über das Kennzeichen konnte der Fahrer ermittelt und aufgesucht werden. Bei der Überprüfung des VW stellten die Ordnungshüter einen zum Unfall passenden Schaden fest. Gegen den Fahrer wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.