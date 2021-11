Am Donnerstagvormittag ist ein Lkw in ein Stauende auf der A 3 gefahren. Der Fahrer des Lasters zog sich dabei schwere Verletzungen zu, berichtet die Polizei. Die Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg ist derzeit komplett gesperrt.

Gegen 09.20 Uhr fuhr ein Sattelzug in ein Stauende, das sich auf der A 3 in Richtung Nürnberg auf Höhe der Anschlussstelle Wiesentheid gebildet hatte. Der 59- jährige Fahrer des Lkw wurde bei dem Zusammenstoß in seinem Führerhaus eingeklemmt, konnte dann aber von den herbeigerufenen Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Zugfahrzeug befreit werden. Er wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, nicht.

A3 Richtung Nürnberg noch bis zum frühen Nachmittag gesperrt.

Der 67-jährige Fahrer des stehenden Lkw wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt. Nachdem der mit Elektroartikel beladene Auflieger des Unfallverursachers vom Zugfahrzeug abgerissen wurde und jede Menge Betriebsstoffe aus den beiden Lkw ausgelaufen sind, wird sich die Sperrung der A 3 in Richtung Nürnberg noch bis zum frühen Nachmittag hinziehen, berichtet die Polizei.