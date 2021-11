Biebelried vor 39 Minuten

Nach Spiegelberührung vom Unfallort entfernt

Am Donnerstag fuhr um 7.15 ein 52-jähriger Fahrzeugführer mit einem Seat auf der Bundesstraße 8 in Richtung Kitzingen. Auf Höhe der Ortschaft Biebelried kam es in einer leichten Rechtskurve zur Spiegelberührung mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion. Dabei ging der linke Außenspiegel des Seat zu Bruch. Während der Mann sein Fahrzeug an nächst geeigneter Stelle anhielt, fuhr der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines silberfarbenen Pkw weiter, ohne die Feststellung zu seiner Person und zur Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.