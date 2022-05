Kitzingen 23.05.2022

Nach Schließung der Norma im Schwalbenhof in Kitzingen: Was an Stelle des Discounters kommt

Bis zuletzt hofften sie in Kitzingen, dass an die Stelle des einstigen Norma-Marktes wieder "was mit Lebensmitteln" kommt. Jetzt hat der Eigentümer verraten, wer die Räume beziehen soll.