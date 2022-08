Kitzingen vor 20 Minuten

Nach Ruhestörung: 27-Jähriger leistet Widerstand und verletzt zwei Polizisten

Aufgrund mehrfacher Beschwerden über Ruhestörung durch lautstarke Musik am Bahnhofsplatz in Kitzingen überpüfte in der Nacht auf Mittwoch, gegen 0.05 Uhr, die Polizei die Örtlichkeit. Vor Ort traf sie mehrere Heranwachsende im Alter zwischen 15 und 22 Jahre mit einer Musikbox an. Diesen wurde ein Platzverweis ausgesprochen, welchem die Gruppe von vier Personen auch nachkam. Der 27-jährige Besitzer der Musikbox, der sich bereits vor Eintreffen der Polizei entfernt hatte, kam wieder zum Bahnhofsplatz zurück und schaltete, als er seine persönlichen Dinge eingesammelt hatte, einige Meter entfernt die Musikbox wieder an, heißt es im Polizeibericht.