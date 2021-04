Vorsichtige Entwarnung in Münsterschwarzach: Nach Bekanntwerden eines positiven Coronafalls im Konvent der Münsterschwarzacher Mönche am Samstag befindet sich die Mönchsgemeinschaft weiterhin in Quarantäne. Eine Reihentestung aller 80 Mönche wird täglich von Konventsarzt Ansgar Stüfe durchgeführt und zeigte nach Bekanntwerden eines zweiten Falls am Samstag bis keine weiteren positiven Fälle. Die zwei Erkrankten wurden im geschlossenen Gästehaus vom Rest des Konvents isoliert und befinden sich laut Pressemitteilung des Klosters, in einem relativ guten Zustand.

Die Mönchsgemeinschaft hält im Klausurbereich häusliche Quarantäne unter strengster Beachtung von Maskenpflicht, Abstand und Kontaktvermeidung. Weiter finden weder öffentliche Gottesdienste noch Livestreams statt, die Abteikirche bleibt für geschlossen. Die Mitarbeitenden der Klosterbetriebe konnten am Dienstag regulär ihre Arbeit, soweit vor Ort notwendig, antreten, da das Klostergelände selbst nicht unter den Quarantänebereich fällt. Bäckerei, Metzgerei und Buchhandlung sind weiterhin geöffnet.