Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Nach Reifenplatzer im Straßengraben gelandet

Ein Verkehrsunfall ereignete sich auf der Staatsstraße 2271 kurz vor der Einfahrt Münsterschwarzach in Richtung Kitzingen am Dienstagnachmittag. Aufgrund eines geplatzten Reifens verlor eine 21-jährige Fahrerin eines VW-Polo die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr, heißt es im Bericht der Polizei. Dort stieß sie mit ihrem Pkw gegen die Front eines entgegenkommenden Lkw, schleuderte von dort gegen den nachgeführten Anhänger und landete schließlich im Straßengraben. Durch den Aufprall verletzte sich die Frau leicht und wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der VW-Polo musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Im Einsatz waren zehn Helfer der Feuerwehr Münsterschwarzach sowie die Straßenmeisterei. Es entstand ein Gesamtschaden vom circa 8000 Euro.