Das Restaurant "Lilie" am Oberen Tor in Volkach ist nach zweijähriger Sanierung fertig gestellt. Am Montag wurde das alte Gasthaus, dessen Wurzeln im 17. Jahrhundert liegen, im Beisein zahlreicher Gäste eröffnet. "Reichlich Blut, Schweiß und Tränen wurden vergossen", sagte Fabienne Hahn, die Ehefrau von Inhaberin Susanne Hahn, bei der Begrüßung der ersten Lilie-Gäste.

Mit Blick nach vorne meinten die beiden Frauen: "Jetzt können wir unserer Lieblingsbeschäftigung nachgehen: Essen kochen, Gäste verwöhnen und schöne Zeiten miteinander verbringen." Dank sagten sie ihren Familien und dem Helferteam, ohne die das Projekt nicht zu stemmen gewesen wäre. Den Gästen empfahl sie, sich in dem historischen Gebäude frei zu bewegen und auf Entdeckungsreise in die Vergangenheit zu gehen. Bürgermeister Heiko Bäuerlein zeigte sich "tief beeindruckt" vom Plan und dem Durchhaltevermögen der beiden jungen Frauen, die eine siebenstellige Summe in die Hand genommen hätten.

Große Schäden am Gebäude vor der Sanierung

Die Lilie habe eine lange Vergangenheit und schließe nach der Sanierung nun eine gastronomische Lücke. "Das ist eine Belebung der Altstadt." Bäuerlein überbrachte die Glückwünsche des gesamten Stadtrats, dessen Mitglieder in großer Zahl anwesend waren.

Planerin Regina Huller vom Ingenieurbüro Brändlein aus Wiesentheid erinnerte an die Planungs- um Umbauphasen der vergangenen drei Jahre. 2019 wurde das Grundstück mit dem verfallenen und denkmalgeschützten Gebäude von den Hahns erworben. Schon bei den Voruntersuchungen seien die großen Schäden am Gebäude ersichtlich gewesen. Bei der Sanierung und den Abbrucharbeiten sei die Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege, dem Landratsamt, dem Städteplaner und der Stadt angenehm gewesen. Die beengten Verhältnisse an der Stadtmauer hätten alle Beteiligten vor Herausforderungen gestellt.

Entstanden sind eine Gaststätte mit 440, ein Biergarten mit 140 und eine Wohnung mit 140 Quadratmeter. Mit kleinen Schmankerln aus der Lilie-Speisekarte verwöhnte Lilie-Köchin Susanne Hahn die Gäste.