Marktbreit vor 1 Stunde

Nach Messerstich in Bauch: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ein Streit zwischen zwei Männern ist in der Nacht auf Sonntag in Marktbreit (Lkr. Kitzingen) eskaliert. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll ein 45-Jähriger seinem 31-jährigen Kontrahenten mit einem Messer in den Bauch gestochen haben. Das teilte die Polizei mit. Der zur Tatzeit alkoholisierte Tatverdächtige sei festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Dieser habe die Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags angeordnet.