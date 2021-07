Am Samstag gegen 12.30 Uhr befuhren ein 56-Jähriger und seine 39-jährige Sozia auf ihrem dreirädrigen Piaggio die Gnodstadter Straße in Richtung ST 2271, während dort ein 63-jähriger Harley-Davidson-Fahrer in Richtung Autobahnanschlussstelle unterwegs war. An der Kreuzung übersah der 56-Jährige laut Polizeibericht offensichtlich beim Einfahren in den Kreuzungsbereich den vorfahrtsberechtigten Älteren, wodurch es trotz beiderseitiger Brems- bzw. Ausweichversuche zum Sturz beider kam. Während der Verursacher und seine Sozia lediglich leicht verletzt wurde, erlitt der Vorfahrtsberechtigte schwere Verletzungen. Mit Verdacht auf Hüftbruch sowie gravierenden Beinverletzungen, wurde dieser mit dem Helikopter in die Uni-Klinik nach Würzburg geflogen. Beide Fahrzeuge wurden von einem Abschleppdienst geborgen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Vorschaubild: © Claire Banzer