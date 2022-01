Markt Einersheim vor 41 Minuten

Nach einer Stunde war das Pedelec weg

Zum Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs kam es am Sonntagmorgen kam es in Markt Einersheim, Unterhalb der Burgruine Speckfeld, heißt es im Polizeibericht. Die Besitzerin schloss ihr graues Damenrad der Marke Bosch Sinus BC 70 gegen 8.30 Uhr mit einem Fahrradschloss an einem dortigen Stamm fest. Als sie nur etwa eine Stunde später zurückkehrte, musste sie feststellen, dass das Pedelec samt dem Schloss entwendet worden war. Der Schaden beläuft sich auf über 2000 Euro.