Nach der Karriere zurück an die Schule? Auf jeden Fall! Das dachten sich neun ehemalige Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH), als sie ihre beruflichen Werdegänge an der Schule vorstellten. Einen ganzen Vormittag lang durften sich die Schülerinnen und Schüler der Q11 über Online-Videoräume von Zuhause aus mit den Ehemaligen austauschen. Zu den vorgestellten Berufen gehörten unter anderem die Karriere als Bürgermeister (beispielsweise vorgestellt von Bürgermeister Daniel Vinzenz aus Ebrach), als Hotelmanager oder als Umweltingenieurin.

Nachdem erstmal einige interessante Fakten über die Referierenden und ihre Berufsfelder vorgestellt worden waren, konnten die Schülerinnen und Schüler mit ihren Fragen loslegen. Und so wurden zuerst ein paar generelle Fragen gestellt: Wie ist das Studium? Wie die Ausbildung? Wie viel verdient man in dem entsprechenden Beruf? Durch die lockere Stimmung und die aufgeschlossene Art der Vortragenden wurde dann aber schnell zu persönlichen Erfahrungen übergegangen: Bist du zufrieden mit deinem Job? Glaubst du, dass du diese Beschäftigung für den Rest deines Berufslebens ausführen wirst? Die Antworten der Referierenden waren unterschiedlich, haben einen sehr guten Einblick in das Berufsleben gegeben und gleichzeitig auch gezeigt, wie ihr Leben durch den Beruf beeinflusst wird.

Der Karrieretag ist jedes Jahr ein Highlight und wir hoffen, dass auch die aktuellen Schülerinnen und Schüler irgendwann wieder ans LSH zurückkehren möchten, um ihre Erfahrungen zu teilen.

Von: Lara Mahr (Q11) und Christian Schwerdtfeger, Koordinator für berufliche Orientierung am LSH Wiesentheid.