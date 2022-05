Wiesentheid vor 30 Minuten

Nach dem Überholen zu früh eingeschert: Lkw streift anderen Sattelzug

Ein 62-jähriger Sattelzugfahrer war am Montagmorgen um 9 Uhr auf der B286 von Gerolzhofen kommend in Richtung Wiesentheid unterwegs, als er von einem weiteren Fahrer eines Sattelzugs überholt wurde. Dieser scherte jedoch zu früh ein und touchierte mit der rechten hinteren Seite des Aufliegers den linken Außenspiegel am Lkw des 62-jährigen Mannes.