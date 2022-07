Am kommenden Wochenende findet auf dem Iphöfer Marktplatz wieder das traditionelle Winzerfest statt. Von Freitag, 8. Juli, bis Montag, 11. Juli, werden von den Winzern fränkische Weine ausgeschenkt. Insgesamt sollen 18 Weingüter vertreten sein, bei denen man sich durch 50 verschiedene Weinen durchprobieren kann. Die Eröffnung ist am Freitag um 18.30 Uhr. Die Weinausschankzeiten sind am Freitag und Samstag von 18 bis 1 Uhr, am Sonntag von 11.30 bis 23 Uhr und am Montag von 16.30 bis 24 Uhr.

Die Atmosphäre am Freitag wird von Bands wie "The Buddys" (Marktplatz ab 20 Uhr) und von DJs beim "House-Schoppen" (Innenhof der alten Schule ab 21 Uhr) geprägt. Am Samstag spielt die Schlosskapelle Erlach von 18 bis 1 Uhr. Elektronische Musik gibt es ab 21 Uhr an der alten Schule. Am Sonntag folgen ein Gottesdienst um 10.30 Uhr und musikalische Schoppen mit dem "Frankonia Sextett" von 12.30 bis 17 Uhr. Für die jüngsten Besucher gibt es Spiel und Spaß ab 14 Uhr. Abends unterhält die Blaskapelle Oberscheinfeld ab 18 Uhr.

Der Weinfestausklang dauert am Montag mit "Daily Friday" von 19 Uhr bis Mitternacht.