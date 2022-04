Willanzheim vor 13 Minuten

Nach Corona Pause Frauenbund wieder aktiv

Heuer gestaltete der Frauenbund endlich wieder einen Osterbrunnen am Postplatz. Weitere Aktivitäten sind für dieses Jahr geplant, denn der Frauenbund begeht in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen und hat just zum 90. auch exakt 90 Mitglieder, wie die Vorsitzende Sigrid in der Generalversammlung berichtete. Zwei Mitglieder wurden geehrt: für 50 Jahre Lidwina Zobel und für 20 Jahre Traudl Fleischmann. Auch heuer schnürt der KDFB wieder die Wanderschuhe: Als Pilgerinnen unterwegs auf dem Fränkische Marienweg, die nächste Etappe führt vom Kloster Schwarzenberg nach Birklingen. Anmeldung unter www.frauenbund-bamberg.de