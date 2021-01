Die Meldung ließ aufhorchen: Am vergangenen Wochenende war bekannt geworden, dass acht Mitarbeiter und fünf Patienten der Klinik Kitzinger Land Corona-positiv sind. Das löste nicht nur eine Isolation der Betroffenen aus, sondern auch mehrere Reihentestungen in der Kitzinger Klinik.

171 Tests ergaben drei weitere Fälle unter den Mitarbeitern und – Stand Freitag – insgesamt neun an Corona erkrankte Patienten. Ärzte, Pflegekräfte und Patienten waren dazu getestet worden. Bis nächsten Donnerstag will die Klinik testen. Diese Kontrollen werden bis auf Weiteres wöchentlich wiederholt. Häufiger finden die Tests laut Klinikvorstand Thilo Penzhorn in der Zentralen Notaufnahme, der Intensivstation und der Isolierstation mit den Corona-Patienten statt. Für die Klinik besteht ein Besuchsverbot. Ausgenommen sind nur werdende Väter und Angehörige von Sterbenden.

Das Impfzentrum in der Klinik wartet immer noch auf ausreichend Impfstoff. Zurzeit werden vor allem die Zweitimpfungen durchgeführt, erklärt der Klinik-Vorstand. Ab Mitte nächster Woche erwartet er mehr Lieferungen. Am Donnerstag hatten sich 910 Anrufer im Impfzentrum der Klinik gemeldet. 550 ließen sich für eine Impfung registrieren; die anderen wollten vor allem Information und Beratung, sagt Penzhorn. Da es noch mit dem Computerprogramm für die Erfassung hapere, würden die Listen zur Sicherheit auch mit der Hand geführt.

Corona-Fälle im Landkreis Kitzingen

Das Seniorenheim Phönix, Dettelbach, hat mittlerweile bis auf zwei alle positiv getesteten Bewohner aus der Quarantäne entlassen können. Insgesamt gab es dort 96 Krankheitsfälle bei den Bewohnern; 22 von ihnen sind gestorben. Das teilt das Landratsamt mit.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Kitzingen liegt laut Landratsamt bei 1799 (Stand: 22. Januar, 12.30 Uhr). Davon sind: 1550 Landkreis-Bürger wieder gesund, 197 aktuell erkrankt (Indexfälle) und 52 Patienten gestorben – zwei mehr als am Vortag. Die Toten starben in der Klinik Kitzinger Land: ein 89-Jähriger mit Vorerkrankungen und eine 96-Jährige, die aus der Seniorenresidenz Wiesentheid stammt. Die anderen Bewohner dieses Heims und die Mitarbeiter sind getestet, aber coronafrei. 230 Landkreis-Bürger sind zurzeit als Kontaktpersonen 1 in Quarantäne.

Die Inzidenz im Landkreis Kitzingen liegt bei 150,3, wie das Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Gesundheit am 22. Januar nachmittags bekannt gab.