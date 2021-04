Nach einem schweren Brand in der Musikkneipe "Techtel-Mechtel" in Volkach in der Nacht auf Freitag ist der Kriminalpolizei Würzburg ein schneller Ermittlungserfolg geglückt. Am Samstag wurde ein 56-jähriger Tatverdächtiger in Italien festgenommen. Ihm wird vorsätzliche Brandstiftung vorgeworfen.

In der Nacht auf Freitag war gegen 1.40 Uhr in der Schelfengasse in Volkach ein Feuer in der Kneipe bemerkt worden. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand das "Techtel-Mechtel" bereits in Flammen. Die Bewohnenden der Wohnung über der Kneipe hatten sich bereits ins Freie gerettet.

Hinweise auf Brandstiftung schnell gefunden

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Feuer absichtlich gelegt worden war. Der Verdacht, dass das Feuer ein Anschlag auf die Wirtin war,richtete sich schnell gegen einen 56-jährigen Mann, der sich noch in der Nacht zum Freitag nach Italien abgesetzt hatte. In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Würzburg konnte der Mann innerhalb kürzester Zeit in Italien lokalisiert und noch am Samstag durch die dortige Polizei aufgrund des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung vorläufig festgenommen werden.

Der Tatverdächtige sitzt nun in Italien in Haft und wartet dort auf seine Auslieferung nach Deutschland. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg sind unterdessen noch nicht abgeschlossen. Die Sachbearbeiter hoffen bei ihrer Arbeit weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wem sind zur Tatzeit im Bereich der Kneipe in der Schelfengasse verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Würzburg unter 0931/457-1732 in Verbindung zu setzen.