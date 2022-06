Kitzingen vor 42 Minuten

Nach Auspark-Problem: Unfallflucht in Kitzingen

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer parkte am Montagmorgen gegen 1.30 Uhr in der Nähe des Wilhelm-Hoegner-Hauses in Kitzingen mit seinem Wagen aus und beschädigte hierbei ein weiteres geparktes Fahrzeug. Ein Zeuge beobachtete den missglückten Auspark-Vorgang. Der Unfallverursacher stieß mit dem Heck gegen das dahinter ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeug. Der Anstoß war laut Polizeibericht so intensiv, dass die Lackierung beider Fahrzeuge beschädigt wurde. Lack des Verursacherfahrzeuges konnte gesichert werden. Der Unfallverursacher flüchtete. Es entstand Schaden von etwa 1000 Euro.