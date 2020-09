Bereits am Dienstagnachmittag wurde in der Häckergasse in Sommerach ein geparkter Volvo angefahren und beschädigt. Zwischen 17 und 18 Uhr touchierte ein weißer VW beim Einparken in eine Parkmarkierung den dort stehenden Pkw.

Der Vorfall wurde von einem Passanten beobachtet, wodurch nicht nur der Fahrzeugtyp, sondern auch das Kennzeichen der Polizei mitgeteilt werden konnte. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1000 Euro, wie die Polizei mitteilt.