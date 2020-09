Biebelried vor 45 Minuten

Nach Abwasser-Vorfall im Januar: Wie geht es dem Goldsee?

Keine guten Nachrichten brachte Ratsmitglied Gunnar Krauß mit in die jüngste Sitzung des Biebelrieder Gemeinderats: "Der Goldsee stinkt wie eine Kloake." Im Januar dieses Jahres war wie berichtet Abwasser nach einem Pumpenausfall in den See gelangt.