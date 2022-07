Dettelbach vor 33 Minuten

N-Ergie Kinotour zu Gast an der Mainlände in Dettelbach: Jetzt abstimmen, welcher Film gezeigt wird

Ende der Sommerferien heißt es wieder: Kino unter freiem Himmel für einen guten Zweck. Am Dienstag, 6. September, ist die N-Ergie Kinotour zu Gast an der Mainlände in Dettelbach.