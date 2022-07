Feueralarm am Samstagmorgen in Iphofen: Gegen 5 Uhr brannten auf einer Grünfläche am Bahnhof ein Motorroller und ein Fahrrad. Die Polizei sucht nun Zeugen des rätselhaften Vorfalls.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein bislang Unbekannter die beiden Gefährte in der Früh auf die Grünfläche geschoben und sie dort in Brand gesteckt. So teilt es die Kitzinger Polizei in ihrem Pressebericht mit. Motorroller und Fahrrad waren am Bahnhof abgestellt. Der Täter muss sie einige Meter weit geschoben und dann, so die Mutmaßung, mit einer Flüssigkeit in Brand gesteckt haben.

Die Polizei geht davon aus, dass der unbekannte Brandstifter weitere Fahrräder zur Brandstelle bringen und entzünden wollte. Das Vorhaben scheiterte aber daran, dass die Räder sicher angekettet waren. Bei dem Feuer wurden auch einige Sträucher und Büsche beschädigt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 1200 Euro.

Hinweise auf den Brandstifter nimmt die Kitzinger Polizei unter Tel. (09321) 1410 entgegen.