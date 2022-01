Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Mysterienspiel am EGM

Der nur mit Kerzen beleuchtete Raum der Krypta unter der Abteikirche und ein uralter Spieltext aus dem Mittelalter: So haben die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10a des Egbert-Gymnasiums die Zuschauer in die Geheimnisse der Weihnachtsgeschichte eingeführt. Der Text des Mysterienspiels entstammt der Tradition der Oberuferer Spiele, die in früherer Zeit von Laienspielgruppen aufgeführt wurden und in Text, Musik und einer feierlichen Choreografie biblische Inhalte darstellten. Die Jugendlichen haben sich auf die anfangs befremdlich wirkenden Texte eingelassen, die gereimt und teils im Dialekt abgefasst wurden. Unter der Leitung von Mechthild und Markus Binzenhöfer brachten sie das Stück – coronabedingt nur im kleinen Kreis ihrer Eltern – an einem sehr intensiven und berührenden Abend zur Aufführung. Die Schülerinnen und Schüler haben am Egbert-Gymnasium den Musischen Zweig belegt. Dazu gehören nach dem Konzept der Schule auch Praxisstunden, in denen musikalische oder theatralische Projekte einstudiert werden.