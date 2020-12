Beamten der Polizeiinspektion Kitzingen gelang in enger Zusammenarbeit mit Kollegen der Kriminalpolizei Würzburg am Freitagnachmittag die Festnahme einer Frau, die am versuchten Betrug an einer 63-Jährigen beteiligt gewesen sein soll. Dies teilt das Polizeipräsidium Unterfranken jetzt der Presse mit.

Laut Pressebericht rief bereits am Donnerstagabend ein bislang Unbekannter bei einer 63-Jährigen an und schürte durch geschickte Gesprächsführung und einer haarsträubenden Geschichte als angeblicher Polizeibeamter die Angst, demnächst ausgeraubt zu werden. Der Anrufer suggerierte der Dame, ihr Bargeld, inklusive der Ersparnisse auf der Bank, sicher verwahren zu können. Hierzu schicke er eine Kollegin, sobald die 63-Jährige ihre Ersparnisse von der Bank geholt habe.

Die Angerufene ließ sich jedoch nicht täuschen, sondern verständigte die Polizei. Als am Freitagnachmittag eine 47-jährige Frau das Bargeld abholen wollte, griffen Beamte der Polizei zu.

Die ortsansässige Frau wurde vorläufig festgenommen und muss sich nun in einem Strafverfahren für ihre Beteiligung am Betrugsversuch verantworten, heißt es am Ende der Pressemitteilung.