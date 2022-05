Kann ein Gemeinderatsgremium einen Bürgermeister verpflichten, im Mitteilungsblatt Berichte über Ratssitzungen zu veröffentlichen? Die Segnitzer Rätinnen und Räte glauben ja, Bürgermeister Peter Matterne ist da eher skeptisch und will einen entsprechenden Ratsbeschluss rechtlich prüfen lassen.

Es war der Antrag von Gemeinderätin Elke Breucker "auf Wiederaufnahme der Informationsbereitstellung in den Marktbreiter Nachrichten", der für Diskussionen am Mittwochabend in der Ratssitzung sorgte. Im Antrag bedauert Breucker, dass die "Informationsweitergabe in den Marktbreiter Nachrichten über öffentliche Belange (z.B. Gemeinderatssitzungen) seit einigen Monaten komplett eingestellt" worden sei. Damit fehle den Segnitzern eine Möglichkeit "an offizielle Informationen/Vorschläge/Meinungen ihren Ort betreffend zu kommen", einschließlich Entscheidungen des Gemeinderats. Um "unverfälschte Fakten" weiter zu geben, sollen wieder Berichte aus öffentlichen Ratssitzungen veröffentlicht werden.

"Ich bin nicht an den Antrag gebunden", so die erste Äußerung des Bürgermeisters nach der Vorstellung des Antrags. Veröffentlichungen aus dem Rat seien möglich, aber erst nach Protokollgenehmigung, so Matterne weiter, der aber auch den Datenschutz in Gefahr sah. Mit Einführung des Ratsinformationssystems und damit wohl auch des reinen Beschlussprotokolls, könnte sich die Lage ändern.

Ich bin nicht an den Antrag gebunden. Peter Matterne, Bürgermeister

Was den meisten Räten gar nicht gefiel, denn sie hätten ihren Bürgermeister gerne in der Pflicht, Berichte über Ratssitzungen zu schreiben und im Gemeindeblatt zu veröffentlichen, "alleine schon um Gerüchte zu verhindern", so eine Meinung. Am Ende war es nur der Bürgermeister selber, der gegen den Antrag stimmte. Nun wird er die Lage erst einmal von der Verwaltung prüfen lassen.

Einstimmig verabschiedeten die Räte nach kurzer Vorstellung durch stellvertretende Kämmerin Karin Hajok den Haushalt 2022. Die Wünsche des Ratsgremiums wurden in den Etat aufgenommen, der ohne neue Kredite auskommt und Schulden abbauen kann. Wichtigste Investitionen sind die Kirchturmsanierung und der Investitionszuschuss an den Turnverein für die Hallensanierung mit je 50.000 Euro, das Baugebiet Schindäcker mit 70.000 Euro und der Gehweg Frickenhäuser Straße mit 80.000 Euro. Insgesamt beläuft sich der Gesamtetat auf rund 2,4 Millionen Euro, wobei auf den Verwaltungshaushalt knapp 1,7 Millionen Euro und den Vermögenshaushalt 705.000 Euro entfallen.

Ausstellung "Erinnerungen auf Glas" noch am nächsten Sonntag

Der Bebauungsplan für den Übergangsbereich von der Siedlung hin zum Main – er soll den vorhandenen Betrieben die gartenbauliche Nutzung weiter ermöglichen, aber auch Entwicklungsflächen für Natur, Naherholung und Ausgleichsflächen zeigen – geht in die nächste Runde. Nach der Billigung der Planung im Rat wurde die Verwaltung beauftragt, die frühzeitige Beteiligung von Behörden und Öffentlichkeit zu starten.

"Da werden wir nicht drum rum kommen, das ist die Zukunft", so der Bürgermeister zur Gigabitrichtilinie zum Ausbau schnellen Internets in Segnitz. In der nächsten Sitzung wird das beauftragte Planungsbüro die Möglichkeiten im Gärtnerort vorstellen.

Noch am kommenden Sonntag wird die Ausstellung "Erinnerungen auf Glas" über eine historische Fotosammlung im Gemeindehaus gezeigt. Bislang, so 2. Bürgermeister Christian Lauck, lief der Besuch gut, sein Dank galt vor allem Josef Roell, der die Fotoabzüge machte.

Nächster wichtiger Termin im Jubiläumsjahr des Segnitzer Museums ist der Internationale Museumstag am 15. Mai mit Aktionen im Museum und einem Vortrag am Vorabend.

Der Bau des Radwegs nach Sulzfeld werde sich sicher weiter verzögern, so der Bürgermeister auf Nachfrage eines Zuschauers. Zum einen gab es an verantwortlicher Stelle im Straßenbauamt wieder einen Mitarbeiterwechsel, zum anderen dauere die Suche nach Ausgleichsflächen für Eidechse, Fledermaus und Haselmaus an.