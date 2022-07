Die diesjährige Generalversammlung des Musikvereins Bibergau fand im Pfarrheim in Bibergau statt. Im Mittelpunkt standen die Vorstellung des neuen Jugendkonzeptes, die Neuwahl der Vorstandschaft und Ehrungen.

So wurde ein neuer Vorstand gewählt. Neu im Team ist Matthias Maag-Munteanu als Vorstand Organisation. Wieder gewählt wurden Thomas Morche als Vorstand Öffentlichkeitsarbeit, Urban Ebert als Vorstand Musik und Kerstin Ebert als Vorstand Finanzen. Somit konnten erfreulicherweise alle Ämter wieder besetzt werden.

Thomas Morche dankte dem ausgeschiedenen Vorstand Hans-Peter Ebert für die geleistete Arbeit und das Engagement der letzten neun Jahre.

Des Weiteren zeigte sich der Vorstand erfreut über die Reaktivierung von ehemaligen Musikerinnen und Musikern, welche sich regelmäßig zum gemeinsamen Musizieren treffen.

Der Jugendwart Jakob Paul informierte die Mitglieder über das neue Konzept "Bibergauer freche Töne", einer Bläserklasse zur Förderung der Jugendarbeit im Verein.

In finanzieller Hinsicht konnte trotz Corona ein Plus erwirtschaftet werden. Die Aktivensprecherin berichtete über Aktivitäten und die leider wenig möglichen Auftritte der "Bibergauer" während der Coronazeit im Jahr 2021. Dem Verein gehören derzeit 27 aktive Musikerinnen und Musiker an.

Die langjährigen Mitglieder Reinhold Kuhn und Eugen Schmitt wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Der anwesende Herr Kuhn bedankte sich herzlich für die Auszeichnung und betonte, er sei stolz auf einen engagierten Musikverein im eigenen Ort.

Von: Christine Sait (Aktivensprecherin, Musikverein Bibergau)