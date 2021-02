Volkach aktualisiert vor 1 Stunde

Musikschule Volkacher Mainschleife macht keine Winterferien

Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bayerische Staatsregierung entschieden, dass die Winterferien, die heuer vom 15. bis 19. Februar stattgefunden hätten, zum ersten Mal ausfallen. Auch die Musikschule Volkacher Mainschleife schließt sich dieser Regelung an und teilt mit, dass der Online-Unterricht weiterhin zu den vereinbarten Zeiten abgehalten wird. Schüler und Eltern können sich bei Fragen an die jeweiligen Lehrer oder die Verwaltung der Musikschule unter Tel.: (09381) 40128 oder per E-Mail an musikschule@volkach.de wenden.