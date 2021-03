Rödelsee vor 1 Stunde

Musikalisches Abendgebet auf dem Schwanberg

Ein musikalisches Abendgebet mit „social distance“ in der St. Michaelskirche auf dem Schwanberg gestalten am Ostermontag, 5. April, um 17 Uhr die Schwestern der Communität und Iris und Frank Bluhm Gitarre und Zither. Eine Anmeldung ist erforderlich, die Platzzahl ist reduziert, an dkrauss@ccr-schwanberg.de oder Tel.: (09323) 32207. Der ist Eintritt frei, es wird eine Kollekte am Ausgang erbeten.