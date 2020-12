Rödelsee vor 1 Stunde

Musikalisches Abendgebet auf dem Schwanberg

Die Communität Casteller Ring lädt ein zum musikalischen Abendgebet in die St. Michaelskirche auf dem Schwanberg an Neujahr, 1. Januar 2021, von 17 bis 18 Uhr mit "social distance", gestaltet von den Schwestern der Communität. Den musikalischen Part des Abendgebets übernimmt das "Duettino concertante", bestehend aus Andreas Zack/Violine und Burkard Lutz/Orgel. Die beiden Musiker haben sich in Kitzingen kennengelernt und konzertieren seit vielen Jahren miteinander, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei, Kollekte am Ausgang erbeten