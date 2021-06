Pfarrer Martin Voß aus Prichsenstadt ist gemeinsam mit seiner Frau Tanja zu Gast im BR-Hörfunk in der Sendung "Servus" auf BR Heimat am Freitag, 25. Juni, von 15 bis 17 Uhr. Das Ehepaar wird interviewt, ist verantwortlich für die Musikauswahl und musiziert auch selbst. heimat.de) zukommen zu lassen (Programmänderungen vorbehalten). "Servus"-Studiogäste können derzeit aus bekannten Gründen leider noch nicht persönlich eingeladen werden, dafür besucht Moderatorin Evi Strehl gelegentlich Musik- und Gesangsgruppen daheim. Darüber informiert der Bayerische Rundfunk in einer Pressemitteilung. Der Podcast zur Sendung ist ab dem nächsten Werktag zu hören.

Der Beruf eines evangelischen Pfarrers ist nicht nur herausfordernd, er kann auch in alle Gebiete Bayerns führen: Pfarrer Martin Voß lebt derzeit mit seiner Frau Tanja in Prichsenstadt in Unterfranken, vorher wirkte er von 2011 bis 2020 im oberbayerischen Bad Wiessee. Zuvor war er Dekan im oberfränkischen Ludwigstadt im Frankenwald, und die Wurzeln des Ehepaares liegen im Nürnberger Land, wo Martin Voß in Osternohe (Mittelfranken) als Pfarrer eingesetzt war. Die dortige Pfarrscheune benutzten sie als eine Art Kleinkunstbühne, in der Sänger und Musikanten zu Gast waren, die man auch aus BR-Heimat Sendungen kennt.

Ehepaar musiziert und singt gerne

Aber auch die Volksmusikszene am Tegernsee ist ihnen gut bekannt. Martin Voß wurde dort während seiner Pfarrertätigkeit sogar Mitglied der Gebirgsschützenkompanie Waakirchen und ist seit dem Heiligen Abend 2019 der erste Evangelische Kompaniegeistliche überhaupt. Das Ehepaar Voß singt und musiziert gern und gestaltet immer wieder auch Gottesdienste mit Balladen und Liedern aus dem allgemeinen deutschen Folkbereich – so auch jetzt im schönen Weinstädtchen Prichsenstadt, das nicht nur durch seine altfränkische Kultur und Lebensart beeindruckt.

Evi Strehl ist mit ihrem Aufnahmegerät in den Landkreis Kitzingen gefahren, um das musikalische Paar zu besuchen.