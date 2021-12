Kitzingen vor 1 Stunde

Musikalischer Gottesdienst in der Stadtkirche

Einen musikalischen Adventsgottesdienst feierte die Gemeinde der evangelischen Stadtkirche in Kitzingen. Pfarrer Thilo Koch und Lektor Fabian Forster hatten mit Eva-Maria und Timo Lechner sowie Julia Then und Helmuth Welther ein Ensemble eingeladen, das vor zwei Jahren mit drei Weihnachtskonzerten im Landkreis Kitzingen zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer erreichte. Nun wurden im Gottesdienst Auszüge aus dem Programm zusammen mit neuen Arrangements von Gesangbuchliedern wie "Die Nacht ist vorgedrungen" oder einer A-Capella-Version von "Last Christmas" zu Gehör gebracht. Die Feier fand unter 3G-Bedingungen statt.