Der Fördeverein Gartenschaugelände Kitzingen lädt am Sonntag, 8. Mai, zum Frühshoppen auf dem Stadtbalkon ein.

Wie es in einer Pressemitteilung des Fördervereins Gartenschaugelände Kitzingen heißt, findet die Veranstaltung zwischen 11 bis 14 Uhr statt. Mit dabei: die Hollfelder Band "Gonzo's Dixie Combo". Unter der Leitung von Franz Zwosta spielen Martin Oberle, Roland Gack, Gerhard Grimm, Michael Engelhardt und Hubert Forster traditionellen Dixieland mit Schwerpunkt New Orleans Stil. Musikalische Ausflüge in den fränkischen Bierjazz sind nicht ausgeschlossen. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus.