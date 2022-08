Kitzingen vor 1 Stunde

Musikalischer Frühschoppen auf dem Stadtbalkon

Am kommenden Sonntag, 4. September, lädt der Förderverein Gartenschaugelände Kitzingen e. V. zum vorletzten Open-Air-Konzert in diesem Jahr auf dem Stadtbalkon ein, teilt der Veanstalter mit. Von 11 bsi 14 Uhr präsentieren "Roland Gack and Friends" bekannte Swing- und Latinnummern sowie Balladen aus der amerikanischen Jazzgeschichte. Namensgeber des Quartetts ist der Kitzinger Schlagzeuger Roland Gack. Seine musikalischen "Friends" sind die renommierten Jazzmusiker Hubert Winter am Saxofon, Anton Mangold am Klavier und Rudi Engel am Kontrabass. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus. Der Eintritt ist frei.