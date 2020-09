Buchbrunn aktualisiert vor 4 Stunden

Musikalische Wanderung mit Florian Meierott

Der Verein "Geschichte in Buchbrunn" lädt am Sonntag, 20. September, zu einer musikalischen Wanderung ein. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Mit Geiger Florian Meierott geht es in gemütlichem Tempo rund um Buchbrunn, während er Geige spielt. Dabei lässt sich Meierott von Landschaft, Menschen und Tieren inspirieren. Da die Ornithologie sein Hobby ist, erklärt der Musiker unterwegs auch die einzelnen Vogelstimmen und begleitet sie auf der Geige. Treffpunkt zu der rund zweistündigen Wanderung, die nur bei schönem Wetter stattfindet, ist um 16 Uhr am Steinzeithaus auf dem Schulgelände in Buchbrunn. Die Kosten betragen 15 Euro, für Vereinsmitglieder 12 Euro. Anmeldung bis spätestens 15. September unter Tel.: (09321) 5005 oder per E-Mail an: info@geschichte-in-buchbrunn.de erforderlich.