Sulzfeld vor 1 Stunde

Musikalische Vogelstimmenwanderung mit Florian Meierott am 29. Mai

Der Geiger Florian Meierott begibt sich am kommenden Sonntag, 29. Mai, ab 10 Uhr, wieder auf musikalische Wanderschaft. In gemütlichem Tempo wandert Meierott Geige spielend rund um Sulzfeld und lässt sich von Landschaft, Menschen und Tieren spontan musikalisch inspirieren, wie es in der Ankündigung heißt.