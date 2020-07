Volkach vor 1 Stunde

Musikalische Früherziehung im heimischen Wohnzimmer

Nach Wochen des coronabedingten Lockdowns und damit dem Ausfall von Präsenz-Musikstunden in der Musikschule Volkacher Mainschleife geht es langsam wieder los. Allerdings können aufgrund der aktuellen Lage weiterhin keine Kurse der musikalischen Früherziehung angeboten werden, heißt es in einer Pressemitteilung. So hat die Musikschule kurzerhand beschlossen, die musikalische Frühförderung zu den Schülern nach Hause zu bringen.