Blasmusik in der Wiesentheider Seniorenresidenz

Musik berührt das Herz, Musik macht Freude, Musik bringt Spaß und ja, es hat Spaß gemacht, es hat für Abwechslung und sogar Begeisterung bei den Heimbewohnern gesorgt, das „Corona-Konzert“ der „Holzfreien Vier“ am vergangenen Sonntag in der Wiesentheider Seniorenresidenz. Rund eineinhalb Stunden sorgten die vier Blasmusiker Otto Enk, Birgit Enk, Richard Weiß (alle Bariton) und Fabian Weiß (Tuba) für gute Stimmung und Unterhaltung. Gespielt wurde böhmische Blasmusik durch vier Instrumente der Sorte „Tiefes Blech“. Auch die Leiterin der Einrichtung, Nicole Parakenings, war sehr angetan von der musikalischen Vielfalt und Qualität der Musiker aus Leidenschaft und ist sich sicher, solch ein Konzert muss wiederholt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.