Rödelsee vor 18 Minuten

Musik für Violine und Orgel

Mit Musik für Violine und Orgel ist das Duoettino Concertante am Samstag, 30. Oktober, um 19.30 Uhr in der St. Michaelskirche auf dem Schwanberg in Rödelsee zu Gast. Andreas Zack und Burkhard Lutz an der Orgel spielen Werke von Bach, Händel und Boëllmann. Die Teilnehmerzahl ist laut Mitteilung der Communität Casteller Ring begrenzt, es gilt die 3G-Regel. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Anmeldung bis Samstag, 12 Uhr, unter Tel.: (09323) 32207 oder per E-Mail an dkrauss@ccr-schwanberg.de