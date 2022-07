Kitzingen vor 28 Minuten

Musik für Orgel und Saxophon mit außergewöhnlichen Klangeffekten

Musik für Saxophon und Orgel gibt es an diesem Freitag, 15. Juli, im Rahmen der Konzertreihe "Geistliche Abendmusik" in der Pfarrkirche St. Johannes in Kitzingen.