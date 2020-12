"Musik aus dem Fenster" heißt eine Solidaritätsaktion des Nordbayerischen Musikbundes und des Bayerischen Blasmusikverbandes, mit der man musikalisch – trotz aller Einschränkungen durch die Corona-Pandemie – vorweihnachtliche Stimmung verbreiten möchte.

In Nordheim folgte man am Sonntag dem Aufruf der Musikverbände, auch nachdem in diesem Jahr das traditionelle Adventskonzert nicht stattfinden konnte. So erklang am Nikolaussonntag bei hereinbrechender Dunkelheit an verschiedenen Standorten in der Winzergemeinde – auf Balkonen, in Gärten oder an Fenstern – vorweihnachtliche Musik, gespielt von Akteuren des Musikvereins Cäcilia Nordheim.

Bürgermeisterin selbst im musikalischen Einsatz

Bürgermeisterin Sibylle Säger, die zusammen mit Ehemann Klaus (links) und den Söhnen Valentin und Roman (rechts) quasi als Familienband im Einsatz war, freute sich über die gelungene Aktion und dankte den Musikern für ihr Engagement.

Im Einsatz waren auch der Nikolaus und sein Begleiter, die kleine Geschenke an die Besucher verteilten. Wie Säger mitteilte, werde die Aktion "Musik aus dem Fenster" auch am dritten und vierten Adventssonntag in Nordheim stattfinden.