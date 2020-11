Mit gleich zwei vorweihnachtlichen Aktionen möchte die Musikschule Volkacher Mainschleife e.V. ein Gefühl der Verbundenheit schaffen und etwas Licht in die Adventszeit bringen. Zum einen wird die Aktion "Musik aus dem Fenster" fortgesetzt, zum anderen können Schüler im Foyer der Musikschule einen speziellen Christbaum schmücken, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Vokach.

Bei "Musik aus dem Fenster" liegt der Schwerpunkt auf Advents- und Weihnachtsliedern. Die Aktion startet am 1. Advent (29. November). Geplant ist, dass an jedem Adventssonntag um 17.30 Uhr Musiker und Musikerinnen Advents- und Weihnachtslieder aus dem Fenster spielen und damit Weihnachtsstimmung in den Straßen zaubern. Für alle, die mitspielen wollen, stehen Advents- und Weihnachtslieder-Noten auf der Seite des Bayerischen Blasmusikverbandes (www.bbmv-online.de) kostenfrei zum Download zur Verfügung.

Sowohl der Verband als auch die Leitung der Musikschule Volkacher Mainschleife freuen sich, wenn möglichst viele Musikerinnen und Musiker an der Aktion teilnehmen und die Musikvereine somit die Traditionen erhalten und das Miteinander im Ort stärken können, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Aktion Musikschul-Christbaum schmücken ist für alle Schüler der Musikschule gedacht. Im Foyer der Schule wird ein Christbaum aufgestellt, den der Förderverein Volkacher Blasorchester hierfür gespendet hat. Alle Schüler der Musikschule sind aufgerufen, den Baum zu schmücken und können beispielsweise das eigene Musikinstrument basteln oder aber Kugeln, Sterne und dergleichen den Baum hängen. Wer zum Unterricht kommt, kann einfach vorher etwas an den Baum hängen. "So zeigen wir, dass wir zwar aktuell nur alleine musizieren, aber gemeinsam etwas Schönes schaffen können", betont der Leiter der Musikschule Oskar Schwab.