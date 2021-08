Marktbreit vor 23 Minuten

Musik am Kranen: Fetziger Blues und südamerikanische Rhythmen

Am Sonntag, 8. August, geht es am Kranen in Marktbreit musikalisch rund. Von 11 bis 19 Uhr unterhalten mit fetzigem Texas-Blues die Band „Sonnie, Ronnie & The Shotguns“ und mit südamerikanischen Rhythmen die Gruppe „Si Señor“ mit Margarita Gonzalez, wie es in der Ankündigung heißt. Die Artbreit-Organisation unterstützt damit Bands, die eigentlich bei dem Kunstfest Artbreit auftreten sollten, das allerdings das zweite Jahr in Folge aufgrund der Corona-Pandemie verschoben wurde. Der Eintritt ist frei. Die Bewirtung übernimmt der Marktbreiter Hockeyclub.