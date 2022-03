Nach zwei Jahren in der „unfreiwilligen Corona-Ruhe“ startet die Kindermusikfreizeit der Evangelischen Jugend MeiCa (Markt Einersheim/Castell) wieder voll durch, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vom 8. bis zum 14. April können Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 14 Jahren im CVJM-Haus in Haag (Gemeinde Geiselwind) endlich wieder eine Woche lang gemeinsam ein Musical einstudieren. In diesem Jahr geht die thematische Reise des Musical in die spannende Zeit der Bibel, als Joseph von Gott seltsame Träume geschickt bekommt.

Neben der Musik gibt es auch Workshops und Bibel-Arbeiten, bei denen Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen. Das sechsköpfige, ehrenamtliche MeiCa-Team hat für die Freizeit-Woche ein spannendes und kurzweiliges Programm vorbereitet, so die Ankündigung. Höhepunkt dieser MeiCa-Kindermusikfreizeit 2022 wird die Aufführung des Musicals am Gründonnerstag, 14. April, um 16 Uhr im großen Saal des CVJM-Hauses sein.

Weitere Infos über die Kosten, Anmeldung, Anmeldeformular bekommen Interessierte online unter www.ej-meica.de oder direkt bei Dekanatsjugendreferentin Eva-Maria Larisch-Schug, Tel.: (09325) 979713.