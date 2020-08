Mönchsondheim vor 7 Stunden

Museumsführung bis in den letzten Winkel

Bei einer öffentlichen Sonderführung des Freilandmuseums Kirchenburg Mönchsondheim am Sonntag, 6. September, von 14 bis 15.30 Uhr nimmt der Museumsleiter Besucher mit auf einen Spaziergang durch ein typisch mainfränkisches Dorf. Mönchsondheim wurde vermutlich um 600 von den Merowinger-Franken gegründet und aufgrund seiner südlichen Lage zum Hauptort Iphofen als „Suntheim“ bezeichnet. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor. Umgeben von Wiesen, Ackerland und Weinberg war der Ort seit jeher von landwirtschaftlicher Struktur geprägt. In der Dorfarchitektur finden sich stattliche, oft zweigeschossige und massiv aus heimischen Sandstein erbaute Wohnhäuser. Fachwerk ist noch häufig an Nebengebäuden und Scheunen zu bestaunen. Beim Gang durch Gassen, vorbei an Plätzen und wunderschön gestalteten Gärten erfahren die Besucher Wissenswertes über typisch mainfränkische Dorfstrukturen und verschiedene Baustile. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt, die Führung ist im Eintrittspreis für das Museum enthalten. Weitere Infos unter www.kirchenburgmuseum.de