Kitzingen vor 37 Minuten

Museen öffnen ihre Türen

Aufgrund sinkender Inzidenzzahlen im Landkreis Kitzingen dürfen auch die Museen wieder ihre Türen und Tore öffnen. Bereits am Samstag, 8. Mai, öffnet zum Beispiel wieder das Knauf-Museum in Iphofen, das die Sonderausstellung „Als Franken fränkisch wurde“ präsentiert. Die Ausstellung zeichnet mit archäologischen Funden Tracht, Bewaffnung, Alltagskultur aber auch Kunst und Glaubensvorstellungen der ersten Franken in Franken nach. Einen Tag später, macht das Freilandmuseum Kirchenburg Mönchsondheim wieder auf. Da die Museen im Landkreis unterschiedliche Öffnungstage und -zeiten haben, empfiehlt sich vorher ein Blick auf deren Homepage oder ein Anruf. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 ist gemäß aktuellem Beschluss der Bayerischen Staatsregierung eine vorherige Anmeldung erforderlich, unter 50 nicht mehr.