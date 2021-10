Der Arbeitskreis „Mundart in der Kirche“ tagt am ersten Novemberwochenende in Prichsenstadt. Bei dieser Tagung finden zwei Mundartveranstaltungen statt, teilt Pfarrer Martin Voß mit.

Am 6. November lädt der Arbeitskreis um 19.30 Uhr unter dem Motto "Schee gsunga, gschbilld und gredt" zu einem Mundart-Abend in die St. Sixtus-Kirche ein. Der Abend wird musikalisch mit fränkischen Liedern ausgestaltet von Martin Voß und seiner Frau Tanja. Die Kirchenmusikerin leitet den neuen Kirchenchor, der dann zum ersten Mal auftritt. Dazu werden von Autoren aus ganz Bayern Lesungen in Mundart vorgetragen.

Am 7. November um 9.30 Uhr findet ebenfalls in der St. Sixtus-Kirche ein Gottesdienst in fränkischer Mundart unter dem Motto „A jeds Wort verstandn“ statt. Dieser wird vom Tagungsteam gestaltet. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln für Gottesdienste, eine Anmeldung ist nicht nötig. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.