Mund-Nasenschutz für die Krautheimer Kirchturmkugel

Er fällt auf – der Kirchturm der evangelischen Kirche in Krautheim. Von allen Seiten ist er als Wahrzeichen zu sehen. Derzeit ist er allerdings von Grund auf bis zur Spitze eingehüllt in Netze und einem Gerüst. Die komplette Renovierung ist voll im Gange. Vor kurzem wurde die Turmkugel, auch Turmknopf genannt, abgenommen, um frisch vergoldet zu werden.

In einer kleinen Feierstunde berichtete Pfarrerin Victoria Fleck, dass diese 1971 letztmalig renoviert und neu befüllt wurde. Leider war sie durch Witterungseinflüsse stark beschädigt und aufgeplatzt, so dass der Inhalt, ein Protokoll vom damaligen Pfarrer Herbert Lederer, nurmehr schlecht lesbar war. In einem Kuvert befanden sich D-Mark Münzen, die vollkommen verwittert waren. Weiter waren noch Schriftstücke von der davorgehenden Befüllung 1934 vorhanden, die aber fast komplett zerstört waren.

Kuvert mit Münzen

Traditionsgemäß wurde die Kugel jetzt durch den Kirchenvorsteher Dieter Barth und der Pfarrerin mit Gegenständen und Unterlagen der aktuellen Zeit neu befüllt. Natürlich durfte hier die Ausgabe der Tageszeitung nicht fehlen sowie ein Kuvert mit Euromünzen. Ganz besonders sollte auf die aktuelle Gesundheitslage eingegangen werden: Dazu wurde eine Mund-Nasenschutzmaske beigelegt, die die Angst vor der grassierenden Krankheit zum Ausdruck bringen soll.