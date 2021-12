Einen ebenso ungewöhnlichen wie folgerichtigen Ort haben sich die Vertreter Neuseser Vereine und Institutionen ausgesucht, um den 85. Geburtstag von Kurt Heckelmann zu würdigen. Die katholische Kirche St. Nikolaus, quasi der Arbeitsplatz des schon seit Jahrzehnten als Messner aktiven Jubilars, bot dafür den würdigen und für die Corona-Auflagen ausreichend dimensionierten Rahmen.

Pfarrer Uwe Hartmann als Hausherr begrüßte die Gäste und dankte für die vielen Einsätze Heckelmanns zusammen mit der Kirchenmusik für Neuses und Brück, deren Dirigent und Leiter Kurt Ringelmann über mehr als 25 Jahre war.

Der Vorsitzende des Gesangvereins, Franz Ringelmann, gratulierte im Namen aller Mitglieder und dankte für die jahrzehntelange Treue als "starke Stimme" im Männerchor.

Ortsobmann Christian Röder überbrachte die Glückwünsche und ein Präsent im Namen der Feldgeschworenen. Heckelmann ist auf Lebenszeit einer der verantwortungsvollen "Siebener" in Neuses am Berg.

Michael Stahl, Senior in praktisch allen Neuseser Vereinen, ließ es sich nicht nehmen, dem Jubilar persönlich mit einem Präsent zu gratulieren.

Kirchenpfleger Dieter Ofenhitzer würdigte den über 35-jährigen ehrenamtlichen Dienst als Messner, den er bis heute ausübt.

Kreisheimatpfleger Heinrich Stier, der unter anderem auch den Neuseser Posaunenchor über viele Jahre leitete, erinnerte an Kurts vielfältige Aktivitäten als Musikerkollege, zum Beispiel beim traditionellen alljährlichen Adventskonzert am 4. Adventssonntag. Als Organist umrahmte Stier die Veranstaltung musikalisch an der Seuffert-Orgel. Da Kurt Ringelmann bekanntermaßen feierliche Kirchenmusik schätzt, gaben die Gäste, begleitet von der Orgel, einige beliebte Kirchenlieder zum Besten von "Lobet den Herren" als Auftakt bis hin zum Abschluss mit dem Stück "Segne Du Maria".

Der Geehrte zeigte sich ergriffen von den Rede- und Liedbeiträgen und dankte allen Gästen in bewegten Worten.

Von: Dieter Ofenhitzer (Kirchenpfleger, Kath. Kirchenverwaltung St. Nikolaus, Neuses am Berg)