Es ist ein immer wiederkehrendes Problem. Im Sommer sind die Mülleimer am Main schnell überfüllt. Oft liegt es daran, dass einzelne große Pizzakartons den Stauraum ausfüllen. Dieses Problem will der Bauhof der Stadt nun lösen und hat dafür selbst Mülleimer für Pizzakartons gebaut. Der Stauraum für die Kartons ist sogar breit genug für die beliebten größeren Familienpizzen, die sich die Besucher des Landesgartenschaugeländes oder des Mainufers auf der Seite der Innenstadt gerne mitbringen und teilen.

"Wir wollen ja, dass diese Orte genutzt werden", erklärt Bauhofsleiter Georg Günther. "Deshalb haben wir uns hausintern Gedanken gemacht, wie wir dieses Problem lösen", sagt Oberbürgermeister Stefan Güntner in einem Video auf seiner Facebookseite.

Die Schlosser im Bauhof haben sieben neue Mülleimer für Pizzakartons zusammengeschweißt. "Immer wenn etwas Leerlauf war haben sie die freie Zeit hierfür genutzt", berichtet Günther. Über dem Fach für die Pizzakartons befindet sich außerdem noch ein Regal für das Abstellen von leeren Flaschen. "Dann müssen Flaschensammler nicht mehr den Mülleimer durchwühlen", so Günther.

Denn dabei bleibe auch immer viel Müll auf der Straße liegen. Vier dieser neu gebauten Abfallbehälter werden auf dem Landesgartenschaugelände aufgestellt, drei weitere am Oberen und Unteren Mainkai auf der Innenstadt-Seite.

Insgesamt 220 öffentliche Mülleimer in Kitzingen

Neben den neuen Mülleimern, die im Frühjahr aufgestellt werden, hat die Stadt aber auch einige Mülleimer entfernt. "Weil dort Leute ihren Hausmüll entsorgt haben", erklärt Georg Günther. Das sei nicht Sinn der Sache. Teilweise wurden Mülleimer um 6.30 Uhr geleert und um 7.30 Uhr waren sie schon wieder komplett voll, befüllt mit Säcken voller Hausmüll. Deswegen habe man die Mülleimer in der Ritterstraße, am Königsplatz, in der Oberen Kirchgasse und der Falterstraße entfernt.

Um diesem Problem Herr zu werden, will Günther mehr große Mülleimer, mit einem kleineren Befüllungsloch aufstellen. "Denn das hält die Bürger wohl davon ab, ihre Müllsäcke in öffentlichen Mülleimern zu entsorgen. Diese Beobachtung habe er schon gemacht. Insgesamt gibt es im Stadtgebiet 220 Mülleimer, teilt die Stadt mit. Am Gartenschaugelände, vor den Eisdielen in der Alten Burgstraße und am Platz vor der Katholischen Kirche habe man noch neue Mülleimer aufgestellt.